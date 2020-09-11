В Китае готовятся протестировать вакцину-спрей против коронавируса

Сянганский университет объявил о получении разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

Об этом сообщает Синьхуа.

«Вакцина разработана Государственной ключевой лабораторией новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сямэньским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy», — говорится в сообщении.

Это первая вакцина против COVID-19 в виде спрея для носа, одобренная Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР для клинических испытаний на людях.

В заявлении Сянганского университета говорится, что исследовательская программа по данной вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана в числе пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки Министерством науки и технологий КНР.

Между тем, по данным портала Worldometers, на 9.00 11 сентября в мире насчитывается 28 328 131 (+301 164 за сутки) больных коронавирусом, умерли 913 919 (+5 917), выздоровели 20 342 740 пациентов (+237 801).

В тройке лидеров по количеству заболевших — США, Индия и Бразилия. Россия находится на 4-месте, Украина в этом списке на 24-м, Китай — на 39-м месте.

США, Бразилия и Индия являются также лидерами по количеству умерших от коронавируса.

Как сообщала Одесса News, в сентябре две китайские фармацевтические компании представили потенциальные вакцины от коронавируса.