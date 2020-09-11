У одесской прокуратуры новый руководитель

Временно исполняющим обязанности прокурора Одесской области назначен бывший заместитель начальника одного из департаментов Офиса генерального прокурора Максим Радзивон.

Об этом сообщают источники Одесса News в прокуратуре.



Максим Радзивон начинал свою карьеру в прокуратуре Полтавской области. Был старшим прокурором отдела надзора за поддержанием законности в уголовном производстве управления правозащитной деятельности Главного управления защиты прав и свобод граждан, начальником пятого отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел ГСУ. До назначения в Одессу работал замначальника департамента в Офисе генпрокурора.

Согласно декларации за 2020 год, ни квартиры, ни автомобиля, ни банковских счетов у Максима Радзивона и его семьи нет. Он задекларировал только заработную плату за год в размере 134 тысяч гривен.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил новую кандидатуру на должность исполняющего обязанности директора Международного аэропорта «Одесса» — бывшего замдиректора дирекции по строительству одесского аэропорта Виктора Рубцова.

Фото: Телеграм-канал/Ирина Гриб