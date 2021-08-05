Морская администрация Украины получила нового руководителя, кто он

Кабинет Министров на заседании 4 августа назначил Виталия Киндратива на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры на своей странице в Facebook.

Отмечается, что назначение состоялось по итогам открытого конкурса на должность руководителя Морской администрации.

Виталий Киндратив в 2018-2020 годах возглавлял директорат стратегического планирования и европейской интеграции Министерства инфраструктуры. Ранее занимал должности заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации, главного консультанта-инспектора главного департамента региональной и кадровой политики Администрации Президента. Всего имеет более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти, в частности, в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов, Минрегиона.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года руководитель Государственной службы морского и речного транспорта Андрей Глазков объявил о решении покинуть занимаемый пост. Исполнение обязанностей председателя Госслужбы временно было возложено на заместителя директора департамента-начальника отдела государственного надзора на морском и речном транспорте департамента государственного надзора (контроля) и безопасности судоходства Алексея Геращенко. Конкурс на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины был объявлен 10 июня 2021 года.

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