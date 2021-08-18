Что делал в Одесском порту Глава Морской администрации Украины

Глава Морской администрации Украины Виталий Киндратив 17 августа посетил объекты инвестиционного строительства в Одесском порту.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта.

Отмечается, что Председатель Государственной службы морского и речного транспорта Виталий Киндратив побывал в Одесском морском порту с целью ознакомления с производственными мощностями портовых терминалов, посетил объекты капитального строительства.

Визит начался с посещения нового контейнерного терминала на Карантинном молу, который ГП «АМПУ» строит вместе с инвестором, компанией ДП «Контейнерный терминал Одесса» (дочерняя структура немецкого логистического холдинга HHLA). В прошлом году на терминале был сдан в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс, который представляет собой 6-полосную площадку для хранения и обработки контейнеров, со всеми коммуникациями и освещением, оснащённую современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr.

Начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ») Максим Лапай и его заместитель Денис Карпов повели гостя на новый причал «1-з» на Андросовском молу, который в ближайшее время будет введён в эксплуатацию. Причал имеет длину 254 метра, ширину 35 метров и глубину у кордона 12 метров с перспективой до 13,5 метров. Этих параметров достаточно для приема судов дедвейтом 60 тыс. тонн и более. Причал является частью крупного инвестиционного проекта, который совместно реализуют ГП «АМПУ», портовый оператор ООО «Бруклин-Киев» и мировой агротрейдер Louis Dreyfus Company (LDC). Строительство ЗПК осуществляется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Конечной точкой ознакомительного визита главы Морской администрации стал транзитный терминал на северо-западной окраине Одессы, где осуществляется накопление и диспетчеризация грузового автотранспорта, который направляется в/из порта.

Во время посещения всех этих объектов Киндратив и Лапай обсудили перспективы сотрудничества сторон в вопросах соблюдения участниками транспортного процесса безопасности судоходства и охраны окружающей среды, требований международных конвенций, кодексов и стандартов IMO.

По информации Госслужбы морского и речного транспорта, её руководитель также посетил Государственный морской спасательно-координационный центр в Одессе, который обеспечивает мониторинг морских аварийных событий, связи, координации, поиска и спасения в поисково-спасательном районе Украины.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров на заседании 4 августа назначил Виталия Киндратива на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Фото: пресс-служба АОМП, Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod