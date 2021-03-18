Правоохранители проверяли информацию о минировании судна в Одесском порту

Правоохранители 18 марта проверяли информацию об угрозе взрыва на судне, которое находится в Одесском морском порту.

Сообщение о заминировании объекта, которое поступило в полицию по электронной почте, проверяла следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и кинологи, информирует Нацполиция в Одесской области.

Во время проверки судна никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщала Одесса News, 16 марта в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который в этот же день предоставил заведомо ложное сообщение о заминировании автомобильной стоянки на улице Генерала Бочарова.

Фото: Одесское районное управление полиции № 1