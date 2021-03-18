24-летний одессит задержан за создание хакерской программы

Киберполиции разоблачила одессита в создании и распространении вредоносного программного обеспечения.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Фигурант использовал собственную программу для получения авторизированных данных пользователей различных систем. Таким образом он собрал базу из около 15 миллионов дискредитированных логинов и паролей.

«Киберполиции установила, что 24-летний местный житель собственноручно разработал и распространял вредоносное программное обеспечение. Программа позволяла удалённый взлом административных панелей вебресурсов. В результате фигурант получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности, их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков и тому подобное», — говорится в сообщении.

Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал на электронные ящики пользователей почтовых сервисов. Для этого он выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку парень также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

Отмечается, что в доме правонарушителя работники полиции провели санкционированный обыск. Изъято мобильные телефоны и компьютерную технику. В ходе предварительного осмотра изъятой техники, киберполицейские обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизированных данных в вебпанелях.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч.1 ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года одесского программиста, который помог одной норвежской компании «кинуть» другую и украинских партнёров, отправили в тюрьму.



Фото: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

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