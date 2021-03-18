Ломаченко cобирается в июне провести бой

Бывший чемпион мира в лёгком весе, боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко сообщил, что рассчитывает вернуться на ринг в июне.

Правда, Ваилий Ломаченко пока не знает, кто будет его следующим соперником, пишет XSPORT..

«Я готов боксировать, хочу боксировать, но даты и соперника нет. Сначала я думал, что это будет Масайоши Накатани, но мы так ни к чему практически не пришли. Новостей у меня никаких нет по отношению моего возвращения в ринг. Мне без разницы, где это будет — DAZN или ESPN, но у меня есть контракт и по контракту у меня ещё один год с Top Rank», — заявил Ломаченко на пресс-конференции с журналистами.

По словам боксёра, он планирует провести бой в начале июня. Среди вариантов — поединок против Оскара Вальдеса во втором полулёгком весе. Также ему интересны бои против Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса, но сейчас их организовать практически невозможно.

Ранее Василий хотел провести поединок с чемпионом мира в лёгком весе по версии WBC Девином Хейни, но американец уже договорился о бое с Хорхе Линаресом.

«Складывается впечатление, что Ломаченко всё ещё считает себя чемпионом, хоть и не владеет ни одним из поясов. Он начал вычитывать журналистку за то, что она, якобы, усомнилась в его словах, но не проявил никакой спортивной злости в отношении соперников. Претендент без желания чего-то добиваться, а с желанием только принимать соперников у себя в офисе с конкретными бумагами на бой», — говорится в сообщении..

Как сообщала Одесса News, в начале марта 2021 года чемпион мира по боксу по версии WBC в лёгком весе, американец Дэвин Хэйни заявил, что готов выйти на ринг против бывшего обладателя титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в конце апреля-начале мая.

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