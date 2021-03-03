Обладатель чемпионского титула Хэйни бросил вызов Ломаченко

Чемпион мира по боксу по версии WBC в лёгком весе, американец Дэвин Хэйни заявил, что готов выйти на ринг против бывшего обладателя титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко и назвал сроки боя с ним.

Об этом сообщает XSPORT.

«Я свободен в конце апреля или в начале мая», — заявил Хэйни.

Так американский боксёр отреагировал на острую переписку с Ломаченко в социальных сетях.

Ломаченко:

«Что тебе даст, если я скажу, кто принял решение о моём франчайзинговом титуле? Ты устроишь наш бой?»

Хэйни:

«Я свободен в конце апреля или начале мая».

Добавим, что на профи-ринге 22-летний Хэйни победил во всех своих 25-ти боях (в 15-ти — нокаутом).

Таким образом, боксёр из Белгород-Днестровского готов отобрать чемпионский пояс WBC у Девина Хэйни.

«Заклятый» соперник Ломаченко, отобравший у него все титулы, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес считает, что Василий справится с Девином Хэйни.

Лопес подтвердил слова Ломаченко, что Хэйни только на словах хочет боя с украинцем. Об этом Теофимо заявил, отвечая на вопрос болельщиков относительно фаворита в потенциальном бою Ломаченко и Хэйни.

«Я выберу Лому. Никто не готов драться с ним. Никто. Я думаю, что сейчас этот бой превратится в пытку. Я знаю, что Девин не хочет драться с Ломаченко. Это то, что мне известно», — сказал Теофимо Лопес.

Менеджер екс-чемпиона мира Василия Ломаченко Эгис Климас считает, что именно обладатель поясов в лёгком весе Теофимо Лопес должен быть заинтересован в реванше с украинцем.

Как сообщала Одесса News. ещё в сентябре 2019 года американский боксёр Девин Хэйни, победив россиянина Заура Абдуллаева, стал обязательным претендентом на полноценный титул WBC, принадлежавшим в то время Василию Ломаченко.

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