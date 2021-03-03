Одесский школьник изобрёл интерактивную маску, чувствующую эмоции

Одесский школьник Михаил Чумаченко изобрёл интерактивную маску, которая ощущает эмоции, реагирует на движения, открывает рот во время разговора и показывает анимацию.

Своё изобретение школьник уже представил на десятках форумов, сообщает телеканал «Дом».

15-летний Михаил Чумаченко создал светодиодную маску, вдохновившись другим своим увлечением — брейк-дансом. Теперь вместе с друзьями он делает клипы, где показывает свою работу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что маска реагирует на эмоции человека, движения головы, разговор. Если человек улыбается или злится, LED-аксессуар это сразу покажет.

Юный изобретатель отмечает, что идея создания маски никак не связана с пандемией коронавируса. Но сейчас он думает о том, как адаптировать маску на время карантина.

«Планируем выход новой маски, которая ничем не будет отличаться от тканевой. Но есть одно «но» — у неё также сохраняется модуль с электроникой. Будет дисплейчик, который сможет показывать эмоции. То есть то же, что есть у большой маски, но с дизайном тканевой маски. Будет анимация, будет больше фишек. Можно будет пускать свой текст на этом дисплее», — делится своей идеей Чумаченко.

Программированием школьник увлёкся ещё в 10-летнем возрасте. Занимался в секции IT-технологий.

Идею Михаила поддержали не только родители и учителя, но и сверстники, рассказывает его педагог Валентина Городецкая.

«Это тренд. Не нужно связывать это с пандемией, просто так совпало. Но это разные маски. В них немного разные цели. Но самое главное, что в этой маске сложилось всё, Михаил смог применить свои знания», — отмечает педагог.

Своё изобретение школьник уже представил на нескольких авторитетных форумах, в частности, на знаменитом Web Summit. После этого на его разработку стали поступать заказы из разных стран.

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