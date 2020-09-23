Молодые одесские дизайнеры покорили знаменитую фирму Xiaomі

Неожиданно для одесских дизайнеров мировой технологический лидер Xiaomі сам нашёл их и заказал интерьеры для рекламы своего первого в мире прозрачного телевизора.

Как сообщает Укринформ, в июне 2020 года одна маленькая одесская студия дизайна интерьеров получила письмо от всемирно известного гиганта — законодателя «моды» в современных технологиях китайского концерна Xiaomi.

«Сначала не поверили, решили, что какое-то мошенничество, — признаётся Дмитрий Сивак, основатель студии. — Иначе зачем огромной знаменитой компании обращаться к небольшой украинской студии?».



Лишь сравнив домен компании с адресом электронной почты, с которой пришло письмо, одесситы допустили, что это не шутка. Письмо оказалось официальным, и действительно принесло студии заказ на разработку фоновых интерьеров (сцены в разных ракурсах) для рекламы модели первого в мире прозрачного телевизора.

«Всё, как в фильмах о будущем. Горжусь, что именно мы этим занимались», — говорит основатель студии Sivak + Partners. Всё благодаря возможностям, которые создают для работы современные технологии, круглосуточный онлайн со всем миром, говорит он.

Оказалось, что Xiaomі – давний почитатель одесского дизайна. Предыдущие работы студии Сивака китайцы хорошо знали и просили создать для их продукта нечто похожее, но необычное. Привели несколько примеров из портфолио Sivak + Partners, а дальше — дело техники.

«Для презентации телевизора нужно было несколько ракурсов, нам заказали 4 интерьера. Договаривались выполнить всё за 3 недели, китайцы накинули времени до конца августа, в результате мы отдали заказ на полторы недели раньше», — рассказывают студийцы. Говорит, было очень интересно: обычно студия таким не занимается, придумать интерьеры под чужой продукт — исключительная задача.

«И это же, как ни как — Xiaomi. Кто бы не хотел поработать с китайским гигантом, который производит всё от зубных щеток до роботов?», — объясняют молодые дизайнеры.

Команда трудилась вдохновенно, как никогда — понимали, что успех будет означать инвестиции в будущее. «Не хочется работать просто за деньги. Хочется ещё удовольствие, фидбэк и чтобы работа принесла следующие подобные заказы», — признались дизайнеры.

Дмитрий с партнёром создали свою студию 6 лет назад. В непростое время — начался кризис, война… «Не могу сказать, что вести бизнес было когда-либо легко, но в нашей команде архитектура для каждого — часть его самого, и даже в самые трудные моменты никто не задумывался над тем, чтобы бросить всё и легко зарабатывать другим путём». И хотя на старте команда Сивака состояла только из 2 учредителей, уже через год штат разросся впятеро.

Среди проектов студии с тех пор были такие, которые попадали в short list европейских конкурсов и упоминались SNN (ресурс обратил внимание, в частности, на дизайн кафе Breadway, созданный Sivak + Partners).



Сейчас треть проектов студии выполняется на «заграницу», и в этом, по словам Дмитрия, ничего сверхсложного нет. Заказчики видят в сети работы, не зная страны происхождения, и воспринимают их беспристрастно, оценивая качество, объясняет Сивак. Если дизайн хороший, он часто «взлетает» в изданиях разных стран мира. «И тогда заказчики находят исполнителя по изображению, — рассказывает он. — Нас хорошо представил проект отеля, завершённый недавно. Он широко разошёлся в сети, пожалуй, по нему нас нашли китайцы».

Попасть на профильные ресурсы, на веб-страницы авторитетных изданий очень непросто, говорит Дмитрий. Когда твои работы отобрали редакторы известных изданий — это удача. Это означает миллионные просмотры и широкую популярность. «Потом издания приглашают тебя одно за другим и идёт лавина популярности», — объясняет Сивак.

«Наша команда — почти все одесситы, образование получали в Украине — Одессе, Киеве и Днепре. Наши вузы — очень мощные архитектурные школы, — рассказывает Дмитрий Сивак. — Просто с архитектурой у нас пока беда (тон задают инвесторы), и часто архитекторы реализуются в дизайне интерьеров». А потом успешно продают свои услуги на международном рынке.

Кстати. Интерьерный смарт-ТВ Mi TV LUX Transparent Edition от Xiaomi — это телевизор с почти абсолютно прозрачным плоским экраном (использован OLED-дисплей толщиной до 6 мм). В выключенном состоянии устройство становится практически незаметным. Технологии, которые позволили достичь этого эффекта, китайская корпорация держит в секрете.

Фото принадлежат Xiaomi.