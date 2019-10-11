Одесская теннисистка Ястремская пробилась в 1/4 турнира в Китае

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская пробилась в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Tianjin Open — International в Тяньцзине (Китай) с призовым фондом $500 тысяч.

Во втором круге соревнований посеянная под 3-м номером Ястремская (№23 рейтинга WTA) за 1 час 10 минут нанесла поражение китаянке Пэн Шуай (96) — 6:2, 6:4, сообщает XSport.



Соперницы второй раз встретились в очном противостоянии. Одесситка увеличила счёт в свою пользу — 2:0.



За выход в полуфинал турнира Ястремская сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (45).

Tianjin Open завершится 13 октября.