Одесские теннисистки значительно улучшили свой рейтинг после Australian Open

Первая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-20 лучших теннисисток мира.

На этой неделе Элина занимает 19-е место (+4 позиции), сообщает XSPORT.

Элина Свитолина

Отмечается, что одесская полуфиналистка австралийского «мейджора» Даяна Ястремская поднялась сразу на 64 позиции и находится на 29-м месте рейтинга.

Ястремская выступит на этой неделе на теннисном турнире в Линце (Австрия). Она будет единственной представительницей Украины на этом турнире. Свитолина не выступит из-за проблем со спиной.

Даяна Ястремская

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