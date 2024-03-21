Фотограф Макрона разместил фото со спортивной тренировки президента Франции

Президентский фотограф Соазига де ла Муассоньера 19 марта разместил в Instagram чёрно-белые снимки президента Франции Эммануэля Макрона, на которых тот запечатлён во время тренировки по боксу.

Фотограф отметил, что снимки были сделаны 19 марта. На них президент Франции позирует в кадре в чёрной футболке и боксёрских перчатках. Во время съёмки он, стиснув зубы, боксирует грушу.

Издание ГОРДОН со ссылкой на The Guardian пишет, что снимки, опубликованные на фоне заявлений Макрона с призывом к союзникам «не быть трусами» в вопросе поддержки Украины, вызвали ажиотаж в сети. Многие пользователи сети восприняли фотографии Макрона как подготовку к войне с Путиным.

Одесса News публиковала фото со спортивной тренировки Владимира Зеленского.

Фото: soazigdelamoissonniere/Instagram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy