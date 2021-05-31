Одесская теннисистка Екатерина Козлова уступила сопернице и выбыла с Roland Garros

В первом круге турнира Roland Garros в Париже одесситка Екатерина Козлова (WTA, 159) проиграла Айле Томлянович из Австралии (WTA, 76) со счётом 2:6, 4:6.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что матч продлился 103 минуты, в течение которых одесситка не подала ни одного эйса против одного у соперницы.

«При этом, Катерина допустила две двойные ошибки, тогда как у Томлянович шесть», — говорится в сообщении.

Также Козлова реализовала три из одиннадцати брейков против шести из девяти у оппонентки.

Екатерина рассказала о своих дальнейших планах.

«В конце января я не была в хорошей физической форме, мне нужно было восстановиться. Оказалось, что травма ноги была серьёзнее, чем мы думали. У меня были проблемы со спиной, из-за этого не получалось восстановить мышцы ноги. Мы об этом не знали. Я хотела играть в Линце, хотела играть в Австралии, но нога всё ещё болела. Мы поменяли врача, сделали МРТ ноги, спины. Обнаружили, что проблема есть именно в спине. Нужно для начала восстановить спину, чтобы восстановилась нога. Это занимало время. Мы приняли решение заморозить рейтинг. Сейчас всё хорошо, я наконец-то двигаюсь без боли. Это не может не радовать, но нужна матчевая практика, чтобы вернуть игровую форму. Скорее всего, дальше я поеду в Ноттингем, а дальше посмотрим, поеду ли я в Берлин или останусь в Великобритании и сыграю в Бирмингеме», — сказала одесситка.

Как сообщала Одесса News, турнир в Париже продлится по 12 июня. Ожидается выступление первой «ракетки» Украины Элины Свитолиной.

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