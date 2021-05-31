Суд заменил 7-летний срок радикала Стерненко на 3-летний с испытательным сроком в год

31 мая Апелляционный суд Одессы заменил приговор в виде семилетнего тюремного срока радикалу Сергею Стерненко по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета, на однолетний условный срок за хранение боевого патрона.

Обвинение в разбое (ч. 2 ст. 187) с него сняли, однако признали виновным по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 146). Тем не менее, наказание по ней суд Стерненко не назначил в связи с истечением срока давности совершённого преступления, — пишет «Страна».

Таким образом, суд признал Стерненко виновным в совершении преступления только по ч.1 ст.263 (незаконное хранение боеприпасов) и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с заменой на один год условно.

В случае, если Стерненко совершит преступление за этот год, ему уже будет грозить 3 года реального срока.

Аналогичное решение суд принял и относительно второго подозреваемого — Руслана Демчука.

Как сообщала Одесса News, по свидетельству Сергея Щербича в суде, в 2015 году Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета.

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