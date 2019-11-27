В РФ продлили расследование по делу украинских моряков

Начальник Следственного управления ФСБ России продлил на два месяца срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, захваченных в 2018 году в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В.Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года», — написал он.

По словам Полозова, за этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также допросить какого-то свидетеля, после чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст.217 УПК РФ.

При этом Полозов отметил, что «в отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись».

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов Крыма обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения. В России украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен, в рамках которого, в частности, были освобождены 22 пленных моряка и 2 сотрудника СБУ.

18 ноября Россия вернула захваченные украинские корабли.

Фото: Facebook