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В РФ продлили расследование по делу украинских моряков

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Начальник Следственного управления ФСБ России продлил на два месяца срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков, захваченных в 2018 году в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В.Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года», — написал он.

По словам Полозова, за этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также допросить какого-то свидетеля, после чего уведомить обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставить материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст.217 УПК РФ.

При этом Полозов отметил, что «в отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись».

Николай Полозов с моряками

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов Крыма обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения. В России украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен, в рамках которого, в частности, были освобождены 22 пленных моряка и 2 сотрудника СБУ.

18 ноября Россия вернула захваченные украинские корабли.

Фото: Facebook

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