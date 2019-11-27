Владелец сгоревшей гостиницы «Токио Стар» установил в камере СИЗО бойлер

Владелец одесской гостиницы «Токио Стар» Вадим Чёрный установил в своей тюремной камере бойлер.

Об этом сообщает Думская.

Владелец гостиницы «Токио Стар» одесский бизнесмен Вадим Чёрный, которому Киевский районный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей, 41 день сидит в тюремном замке на Люстдорфской дороге, — говорится в сообщении.



Отмечается, что в его камере побывал нардеп Алексей Гончаренко, который инспектировал СИЗО после сообщений о чудовищных условиях содержания заключённых, что и проиллюстрировано на видео.

По данным издания, Вадим Чёрный сидит в камере ещё с шестью заключёнными.

По его словам, он чувствует себя хорошо, и чтобы следить за собой, установил в камере бойлер. «Состояние самой камеры ужасает», — пишет Думская.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 августа в эконом–гостинице, оборудованной в здании бывшего трамвайного депо на улице Водопроводной, погибли от огня 9 человек, в том числе ребёнок. Среди умерших — жители Одесской области, Киева, Днепропетровска и одна гражданка Австралии. Кроме того, пострадали 10 человек, включая граждан Литвы и Сьерра–Леоне.

Согласно экспертизам, проведённым на пожарище гостиницы, замыкание произошло в 4-миллиметровом проводе, подключённом к стиральной машине.

Видео: Думская/Гончаренко

Фото: Пушкинская