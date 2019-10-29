Суд над хозяином сгоревшей в Одессе «Токио Стар»: стороны спорят о сумме залога

28 октября в Одесском Апелляционном суде началось третье заседание по апелляции на меру пресечения владельца сгоревшей гостиницы «Токио Стар» в Одессе Вадима Чёрного, которого подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару, унесшего жизни 9 людей.

Как сообщает Пушкинская, подозреваемый Вадим Чёрный, которому Киевский райсуд Одессы разрешил выйти под залог в 53 млн грн, пытается уменьшить сумму залога до 500 тысяч. Прокуратура же пытается вовсе отменить залог и оставить Чёрному меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

«После того, как Вадиму Чёрному разрешили сидеть рядом с защитниками, его адвокат Артём Полищук объявил сразу два отвода судьям. Первый — судье Наталье Гридиной, которая только приступила к процессу. Она, по словам Полищука, не успела ознакомиться с делом. Второй — всей коллегии судей, в которую, кроме Гридиной, вошли Александр Кравец и Виталий Мандрик», — говорится в сообщении.

Сам Чёрный заявил, что на своём ресурсе «Храбро» часто писал материалы о том, что судья Гридина — коррупционер. Кроме этого, он заявил, что написал заявление в Национальное агентство по борьбе с коррупцией в отношении неё. По словам подозреваемого, учитывая эти факты, непонятно как Гридина может быть беспристрастной.

В рассмотрении дела объявили перерыв на час, так как судья Гридина решила проверить, правда ли, что Чёрный написал на нее заявление.

После перерыва судьи Гридина и Кравец взяли самоотвод, мотивируя тем, что Чёрный действительно написал на Гридину заявление в НАПК. Заседание перенесли на 30 октября.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 августа в гостинице «Токио Стар» вспыхнул пожар, унесший жизни девяти человек, десять пострадали. В момент трагедии в здании находилось порядка 200 человек.

Владельцу гостиницы Вадиму Чёрному, совладельцу в бизнесе Сергею Дурачу объявили подозрение в нарушении правил пожарной безопасности. В числе подозреваемых выпущенная 11 октября из СИЗО администратор Ирина Паровик, скрывающийся от правоохранителей главный инженер «Токио Стар» и работница гостиницы Оксана Ежак, которая в ночь пожара работала на ресепшене.

15 октября Киевский райсуд продлил меру пресечения для Вадима Чёрного до 13 декабря, но может выйти под залог в 53 миллиона 87 тысяч гривен. Чёрный решил уменьшить сумму залога и обратился в Апелляционный суд. На двух предыдущих заседаниях суда удовлетворить или отказать в ходатайстве Чёрному не смогли.

Фото: Пушкинская