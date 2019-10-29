Названы 20 самых популярных направлений для туризма в 2020 году

Сервис аренды жилья Airbnb на основе данных бронирований составил список самых популярных направлений для путешествий в следующем году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт компании.

«Заранее планируя путешествия на следующий год, мы прогнозируем рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира», — говорится в сообщении.

Исследование Airbnb показывает, что в 2020 году наибольшей популярностью у туристов пользуются места, которые готовятся к масштабным событиям. Например, запуск исследовательской программы NASA «Марс-2020» с мыса Канаверал или многочисленные соревнования по сёрфингу в бразильской Убатубе.

Список 20 самых популярных направлений от Airbnb выглядит так:



Милуоки, штат Висконсин, США



Бильбао, Испания



Бурирам, Таиланд

Санбери, штат Виктория, Австралия

Румыния

Сиань, Китай

Юджин, штат Орегон, США

Люксембург

Гвадалахара, Мексика

Вануату

Кали, Колумбия

Мыс Канаверал, штат Флорида, США

Абердин, Шотландия

Кортни, Канада

Убатуба, Бразилия

Ле-Контамин-Монжуа, Франция

Токио, Япония

Керала, Индия

Малинди, Кения

Маастрихт, Нидерланды.

Как сообщала Одесса News, влиятельное туристическое издательство Lonely Planet составило рейтинг городов мира, которые стоит посетить в 2020 году: в первую тройку вошли Зальцбург, Вашингтон и Каир.