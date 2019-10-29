Таксисту, напавшему на пассажира в Одесской области, дали 3 года условно

Суд в Одесской области огласил приговор таксисту, который совершил разбойное нападение на своего пассажира.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

«Происшествие произошло в июле прошлого года в Белгород-Днестровском районе. Уезжая в направлении районного центра, в Затоке таксист взял случайного попутчика. Внимание водителя привлекла дорогая сумка пассажира, которой он решил завладеть», — говорится в в сообщении.

Отмечается, что выехав за пределы населённого пункта, злоумышленник остановил автомобиль, объяснив, что закончилось топливо. Он попросил пассажира выйти из машины, а когда тот отвернулся, — ударил по голове. Пострадавший потерял сознание, а нападающий забрал его вещи на сумму более 20 тысяч гривен и уехал.

Полицейские задержали подозреваемого и квалифицировали его действия по ч.12 ст. 187 Уголовного кодекса Украины как разбой.