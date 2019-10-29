Команда Труханова думает, как привлечь инвесторов в Одессу

С целью привлечения инвестиций в экономику города, внедрения современных технологий, создания новых рабочих мест в Одессе рассматривается вопрос создания территории приоритетного развития, что явилось темоя для разговора мэра Одессы Геннадия Труханова с чиновниками.

Как сообщает официальный сайт города, распоряжением Одесского городского головы от 18.07.2017 г. №695 была создана рабочая группа во главе с Павлом Вугельманом и Сергеем Гриневецким по вопросам восстановления и расширения полноценной деятельности специальной (свободной) экономической зоны (СЭЗ) в г. Одессе, которая подготовила Концепцию создания Зоны приоритетного развития.

На каком этапе находится формирование концепция — такова была цель совещания Геннадия Труханова с членами рабочей группы.

Мэру было доложено, что изучается передовой опыт зарубежных стран: в июле 2018 года одесская делегация побывала с официальным визитом в городе-побратиме Клайпеде, где одесситы изучали опыт создания и работы свободной экономической зоны, планируется рабочая поездка в город Нинбо (Китайская Народная Республика), с которым Одессу связывают партнёрские отношения, с этой же целью.

Затем Концепция будет окончательно сформирована и начнётся подготовка пакета необходимых документов для создания Зоны приоритетного развития города Одессы. Также Концепция будет презентована народным депутатам Украины с целью подготовки проекта и принятия соответствующего Закона, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Одесского региона.

«В Одессе сегодня есть все условия и предпосылки для создания зоны приоритетного развития. Реализация проекта станет стимулом для развития экономики не только Одессы, но и всей Украины», — отметил Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»