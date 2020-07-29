Куцый поинтересовался, как делают в Одесской области стеклофибробетон

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый 28 июля посетил завод по производству стеклофибробетона, расположенный в селе Усатово Беляевского района.

О своих впечатлениях от посещения завода написал в Facebook сам Максим Куцый.

«Скажу откровенно — то, что я увидел на предприятии — впечатляет. Это и серьёзная автоматика, и изготовление качественной продукции, и большие мощности. Предприятие способно выпускать более 120 тысяч квадратных метров стеклофибробетона в год. Это очень серьёзный показатель для всех современных заводов», — сообщил глава ООГА.

По мнению Максима Куцого, «такие заводы показывают, что украинская промышленность развивается и применяет передовое оборудование в своей работе».

Руководитель области информирует, что в планах предприятия создание около 400 рабочих мест. «Это будут наши специалисты, которые не поедут за границу, а будут работать здесь и изготавливать качественный продукт», — написал Куцый.

Глава ОГА выразил уверенность, что изделия этого завода будут использоваться не только в Одесской области и Украине, но и экспортироваться в другие страны.

«Я очень рад, что такие мощные проекты реализуются на территории нашей области и инвесторы вкладывают большие средства в развитие промышленности», — резюмировал председатель облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, Государственное предприятие «Одесский авиационный завод», входящее в Госконцерн «Укроборонпром», разработало и изготовило опытный образец мобильной лаборатории технической диагностики авиационной техники по заказу Министерства обороны Украины.

Фото: Facebook