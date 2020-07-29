В Украине хотят создать современную сеть е-навигации мореплавания

В Украине создадут современную сеть электронной навигации мореплавания и для этого обновят аппаратную составляющую навигации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Навигационное обеспечение мореплавания станет более современным. Электронная навигация или е-навигация — это комплексный сбор, анализ и обмен морской информацией между бортом и берегом в режиме онлайн, что позволяет оптимизировать плавание. Е-навигация — современное явление, которое вводится под эгидой Международной морской организации», — сообщил Криклий.

Он отметил, что запуск электронной навигации в Украине требует серьёзного обновления аппаратной составляющей для создания современной сети базовых станций автоматической идентификационной системы.

«Уже запущен процесс замены отработавших срок службы станций на новые. В этом году предусмотрена установка оборудования на пяти береговых объектах», — отметил министр.

Кроме того, он добавил, что в Украине также работают над развёртыванием базовых станций на внутренних водных путях, а первый комплект оборудования появится до конца года.

Как сообщала Одесса News, в минувшие выходные Владислав Криклий побывал в Одессе, где решал проблемы по поднятию с мели полузатонувшего танкера Делфи.