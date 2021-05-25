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В Одессе стартовал сезон навигации

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С 21 по 23 мая в Одессе, на внешнем рейде Черноморского яхт-клуба (пляж «Отрада», траверсы 7-9), в рамках открытия сезона навигации прошли соревнования по парусному спорту в классах: «Оптимист», «Кадет», «Лазер радиал», «Лазер 4.7» и «420».

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 70 спортсменов — воспитанники отделения парусного спорта Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13, представители Областной детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту, спортсмены из Николаева.

По результатам соревнований воспитанники КДЮСШ №13 стали победителями в различных классах. В частности, первые места заняли:

  • «Оптимист»: Даниил Михайличенко (юноши); Роман Вевенко (младшая возрастная группа); София Павлова (девушки);
  • «Лазер 4.7»: Вероника Харченко;
  • «Лазер Радиал»: Дэвид Измайловский;
  • «Кадет» (экипаж): Константин Мясников (рулевой) и Ярослав Снетков (шкотовый);
  • «420» (экипаж): Владислав Ромашко (рулевой) и Богдан Оксанич (шкотовый).

Призёры соревнований были награждены грамотами и медалями.

Как сообщала Одесса News, спортивная команда яхты Maestro Sailing Team после выступлений на европейском парусном форум в Неапольском заливе (Италия), возвращается домой, в Одессу.

Фото: «Одесса»

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