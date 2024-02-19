Одесские яхтсмены участвуют в чемпионате Европы по парусному спорту в Афинах

Одесские яхтсмены Алина Шаповалова и Оскар Мадонич принимают участие в открывшемся в Афинах лицензионном чемпионате Европы по парусному спорту.

Об этом сообщает официальный сайт Отделения НОК в Одесской области.

Отмечается, что Алине 16 лет, она воспитанница КДЮСШ №13, её тренеры – Дамир Накрст, Анатолий Шаповалов, Алексей Каплунов.

Оскару — 20 лет, он представляет областную ДЮСШ по парусному спорту, его тренер – Павел Донцов.

Борьба будет вестись за квоту на летние Олимпийские игры в Париже.

Чемпионат пройдёт до 23 февраля.

Одесса News информировала, что спортсмены Одесской областной Федерации каратэ завоевали 4 медали на чемпионате Европы среди кадетов, юниоров и молодёжи, состоявшемся в Тбилиси 9-11 февраля 2024 года.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy