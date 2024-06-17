Одесский стрелок стал серебряным призёром чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Одесский стрелок Иван Ткаленко стал серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров по пулевой стрельбе, который проходил в хорватском городе Осиеке.

19-летний воспитанник областной ДЮСШ стрельбы Иван Ткаленко (тренеры – Светлана Скачко, Ирина ВИНОГРАДОВА) завоевал серебряную медаль в командном турнире по стрельбе из 3-х положений вместе с двумя киевлянами, — сообщает сайт Отделения НОК в Одесской области.

Иван Ткаленко первый слева

Отмечается, что это уже вторая награда Ивана на крупных соревнованиях. В 2022-м он стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной Украины – в этом же составе и в этом же виде программы.

В личных соревнованиях по стрельбе из 3-х положений Иван Ткаленко показал лучший результат в сборной Украины (577 очков: с колена – 188, лёжа – 197, стоя – 192). Для попадания в финальную восьмёрку ему не хватило всего одного очка.

Одесса News информировала, что 18-летниий студент Национального университета «Одесская политехника» Иван Ткаленко завоевал золотую медаль на чемпионате Украины по стрельбе пулевой, который проходил во Львове.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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