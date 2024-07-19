Футболисты олимпийской сборной Украины, в которой 2 одессита, сыграли с парагвайцами

Олимпийская сборная Украины по футболу, которая готовится к летним Играм-2024 в Париже, провела последний спарринг, в котором встретилась с представителями Парагвая.

Товарищеский поединок Украина–Парагвай на стадионе «Алан Лансамен» в аквитанском городе Ажетмо завершился вничью – 2:2, сообщает Укринформ.

Подопечные Руслана Ротаня не удержали победный счёт после голов Максима Хланя, отличившегося на 35-й минуте, и Олега Федора (80), пропустив на 85-й и 90-й минутах встречи.

На групповой стадии олимпийского турнира сборная Украины в квартете В сыграет с командами Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

Как сообщала Одесса News, в составе Олимпийской сборной Украины два представителя Одессы — Владимир Салюк и Максим Брагару.

Фото: uaf.ua.

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