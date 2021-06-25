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Состоялась дуэль взглядов Василия Ломаченко и Масайоши Накатани

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Состоялась дуэль взглядов белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко и японца Масайоши Накатани в преддверии поединка, который пройдёт 27 июня в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщает XSPORT.

«Ломаченко признался, что бой с Накатани – его путь на вершину лёгкого веса. Масайоши, в свою очередь заявил, что готов победить грозного украинца в столь крупном поединке, дабы в следующем бою драться уже за чемпионский пояс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время битвы взглядов Ломаченко попросил японца немного опуститься, чтобы тот не казался таким высоким на его уровне. Накатани с улыбкой воспринял жест экс-чемпиона мира.

Как сообщала Одесса News, стриминговий сервис MEGOGO станет эксклюзивным транслятором этого боксёрского поединка. Бой состоится на арене Virgin Hotel ориентировочно в 5:00 по киевскому времени. Об условиях просмотра поединка можно узнать здесь.

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