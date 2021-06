Состоялась дуэль взглядов Василия Ломаченко и Масайоши Накатани

Состоялась дуэль взглядов белгород-днестровского боксёра Василия Ломаченко и японца Масайоши Накатани в преддверии поединка, который пройдёт 27 июня в Лас-Вегасе, США.

Об этом сообщает XSPORT.

«Ломаченко признался, что бой с Накатани – его путь на вершину лёгкого веса. Масайоши, в свою очередь заявил, что готов победить грозного украинца в столь крупном поединке, дабы в следующем бою драться уже за чемпионский пояс», — говорится в сообщении.

Face-to-face for the first time, the height difference gets real. 😏#LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ — 10pm ET pic.twitter.com/BfDjOIubuD

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021