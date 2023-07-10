Одеська шашистка Вікторія Мотрічко: Готуюсь до Чемпіонату світу в Кюрасао

Цими днями у столиці Латвії – Ризі – завершився шашковий турнір Riga Open 2023, на якому одеська шашистка Вікторія Мотрічко посіла перше місце.

Кореспондент Одесса News зустрівся з Вікторією, яка по праву вважається одеською королевою шашок.

— Вікторія, спортивні коментатори, висвітлюючи події ризького турніру, відзначали непевний Ваш старт.

Так, у Ризі забуксувала на старті, зігравши дві партії у нічию. Але пізніше вдалося по ходу дистанції виграти важливі партії у сильних суперниць — віце-чемпіонки Європи 2022 року польки Марти Банковської, яка посіла 4 підсумкове місце, представницю України Олену Коротку та вельми сильну польку Катажину Станчук. У передостанньому турі провела гарний план у партії з Анастасією Глушко, яка лідирувала майже весь турнір. Цейтнот не дозволив порахувати до кінця божевільний бій у комбінації.

-І як розвивались баталії далі?

Питання з першим місцем вирішилося в останньому турі, коли 1 і 2 місце на той момент зіграли внічию і мені залишалося перемогти литовську шашистку Батьковську. На щастя, так і сталося.

Вікторія Мотрічко на першій сходинці п’єдесталу у Ризі

— Одеса News повідомляла, що минулого місяця в італійському місті Фоллоніка Ви досить вдало виступили в командному чемпіонаті Європи з шашок-100…

Так, я рада, що вдалося продовжити переможну серію цьогорічних турнірів. Лише в одному старті з 7 цього року, саме у Фоллоніці, не вдалося піднятися на найвищий щабель п’єдесталу, але друге місце було нашим.

— Наскільки мені відомо, незабаром чемпіонат світу. Чи будете в ньому брати участь?

З гарним настроєм розпочинаю підготовку до чемпіонату світу, який пройде з 28 вересня по 14 жовтня у Кюрасао, острові у Карибському басейні. У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 спортсменок.

— Як готуєтесь до чемпіонату?

Підготовка включатиме, сподіваюся, щоденну роботу зі стратегії, тактики та розбору партій з минулих турнірів разом із моїм тренером Підставкиним Георгієм Вікторовичем та консультантом Гантваргом Анатолієм Абрамовичем. За 3,5 місяці побувала на змаганнях в Італії, Франції, Іспанії, знову в Італії та Латвії, і є що проаналізувати, внести коригування. Плюс відпочити та побути з родиною, перш ніж вирушити на 3 тижні до Кюрасао.

— А які найближчі плани?

Напередодні чемпіонату світу маю намір зіграти 2 тури в командному чемпіонаті Нідерландів 9 та 23 вересня. Звідти прямо і полечу на чемпіонат світу.

— Одеса News зичить Вам, Вікторія, успіхів у всіх Ваших справах і починаннях. Хай щастить.

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