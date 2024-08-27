Футболисты одесского «Черноморца» проиграли киевлянам, новички не помогли

26 августа состоялся 4-й тур Украинской Премьер-Лиги. В Киевской области на «Арене Левый берег» почти 600 зрителей при 33-градусной температуре наблюдали за поединком одесских «моряков» и игроков «Левого берега».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Накануне матча в команду влились новички — два полузащитника подписали контракты с ФК «Черноморец» Михаил Хромей и Евгений Янович.

Первый из Ивано-Франковска. Рост Михаила – 173 см, вес – 66 кг. Выступал за «Металлист» (Харьков), «Нику» (Ивано-Франковск), «Буковину» (Черновцы), «Шахтёр» (Донецк). В «Черноморце» будет играть под №19.

Евгений Янович родился в 2005 году в Харькове. Рост – 187 см, вес – 77 кг. Играл за «Металлист» (Харьков) и «Шахтёр» (Донецк). Его № 88.

Также на поле за «Черноморец» под № 7 вышел полузащитник донецкого «Шахтёра» Иван Петряк. Тренерский штаб команды во главе с Александром Бабичем рассчитывает на Ивана и верит, что он как можно скорее начнёт демонстрировать свои лучшие качества.

Условия сотрудничества с 30-летним экс-футболистом нНациональной сборной Украины не сообщаются, однако в СМИ появлялась информация, что игрок присоединился к «морякам» на правах сезонной аренды.

Из-за длительной воздушной тревоги матч начался на полтора часа позже.

Игра с «Левым берегом» закончилась с нелогичным результатом. Удары по воротам – 12:6, удары в створ ворот – 8:2, угловые – 8:3, не реализованы голевые моменты – 7:3. Все эти показатели в пользу «Черноморца», а счёт на табло – 0:1.

Последняя попытка сравнять счёт была на 5-й компенсированной минуте, однако штрафной удар в исполнении Васильева был отражён.

Одесса News информировала, что «Blocksport» — мировой лидер в сфере цифровых решений для спортивных организаций — объявлен официальным спонсором ФК «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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