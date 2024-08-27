В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Паламарчук, светлая память

Сегодня вспоминаем погибшего 26-летнего военного Александра Паламарчука, жителя Великомихайловской общины.
Об этом говорится на сайте громады.
Молодого воина встретили живым коридором 15 февраля и на следующий день всей громадой провели в последний путь.
Одесса News сообщала о гибели в феврале 2024 года воина из Южного Одесской области Сергея Духновского.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Великомихайловская ОТГ/Facebook
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