В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Паламарчук, светлая память

Сегодня вспоминаем погибшего 26-летнего военного Александра Паламарчука, жителя Великомихайловской общины.

Об этом говорится на сайте громады.

Молодого воина встретили живым коридором 15 февраля и на следующий день всей громадой провели в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели в феврале 2024 года воина из Южного Одесской области Сергея Духновского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ/Facebook

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