В Донецкой области оккупанты установили 30-километровую линию обороны из вагонов

Российские войска на оккупированной части Донбасса построили 30-километровый барьер, получивший название «царь-поезд», который, возможно, будет служить оборонной линией против будущих украинских наступлений.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет Укринформ.

«Спутниковые снимки, датированные 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года, показывают, что российские войска в течение последних девяти месяцев сконструировали длинную линию из вагонов от оккупированной Оленевки (южнее Донецка) до Волновахи (юго-восточнее Угледара) и севернее Мариуполя)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 февраля украинский источник сообщил, что российские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в поезд длиной 30 километров.

Железнодорожная линия между Оленевкой и Волновахой расположена, по оценкам ISW, примерно в шести километрах от линии фронта юго-восточнее Новомихайловки в её ближайшей точке и лежит на участке фронта, который был относительно неактивным, когда российские войска, как сообщается, начали строительство.

«Русские войска недавно достигли незначительных территориальных достижений в этом районе. Россияне могли собрать поезд и для других целей», – считают аналитики ISW.

Одесса News информировала, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 12 февраля 2024 годов ориентировочно составили 395 990 (+790 за последние сутки) человек.

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