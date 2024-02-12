Одесский театр музкомедии приглашает на спектакль «Не надеясь на мечту»

18 февраля в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного состоится спектакль «Не надеясь на мечту».

Эта – проникновенная лирическая комедия, образы персонажей которой, очень похожие на нас с вами, никого не оставят равнодушным.

Перед вами развернётся удивительная история жизни Надежды, смирившейся с судьбой старой девы и уже не надеющейся на мечту. Женщина все свои силы вкладывает в заботу о больной матери, пока однажды, в канун Нового года, спокойствие дома не нарушает звонок незнакомца… И вот теперь приготовьтесь, затаив дыхание, наблюдать за развитием событий.

Формат спектакля позволяет каждому зрителю почувствовать себя непосредственным участником всех сцен, разговоров и комических моментов. Ситуации и образы героев – очень узнаваемы.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов, которые можно приобрести здесь, от 150 гривен.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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