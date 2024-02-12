В Польше протестующие из 3-х украинских грузовиков высыпали на дорогу зерно

11 февраля возле границы с Украиной в Дорогуске польские протестующие остановили три украинских грузовика и высыпали на дорогу зерно из них.

Об этом сообщает RMF24, пишет издание ГОРДОН.

Инцидент произошел около 11.30 на национальной дороге №12, ведущей к пограничному переходу в Дорогуске недалеко от места протеста фермеров, говорится в сообщении.

По данным полиции, после оформления в Польшу въехали три грузовика с гражданами Украины. Участники протеста не пропустили транспорт дальше и в какой-то момент открыли прицепы, в результате чего на дорогу высыпалось зерно. Водители развернулись обратно в сторону Украины, рассказала комиссар Ева Чиж из Главного управления муниципальной полиции в Хелме. Она отметила, что никаких драк или опасной ситуации не было.

Правоохранители разъясняют подробности происшествия, собирают улики на месте происшествия, устанавливают данные участников и опрашивают свидетелей.

Видео с рассыпанным зерном появилось 11 февраля в соцсетях. Один из протестующих, владелец логистической компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер написал в Facebook, что «полякам приходится брать дело в свои руки», потому что их якобы не слышит Евросоюз.

У польских протестующих претензии к аграрной продукции из Украины. Они заявляют, что это вредит их бизнесу.

12 февраля посольство Украины в Польше озвучило требование наказать виновных за содеянное польскими фермерами.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что уничтожение польскими фермерами украинского зерна не имеет ничего общего с мирными протестами.

Одесса News информировала, что польские аграрии 9 февраля приступили к новому блокированию дорог по всей стране, а также пунктам пропуска на польско-украинской границе, которое будет продолжаться до 10 марта.

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