Избитый валютчик из Килии успел перед смертью назвать имена нападавших

Неожиданный поворот произошёл в деле об убийстве килийского валютчика, армянина по имени Артур, которого избили рано утром 12 ноября в его собственной квартире, из-за чего спустя два дня он скончался в одесской больнице.

В Одессе по подозрению в организации этого разбойного нападения вскоре задержали 43-летнего жителя Килии, а также установили личности его сообщников. Однако, издание «Бессарабия INFORM» располагает видеозаписью, на которой забитый до смерти мужчина перед гибелью успел назвать имена тех, кто его избивал, и, как оказалось, это совсем не те лица, кого нашла полиция.

По данным полиции, задержанный подозреваемый не участвовал в нападении, а только навёл на пострадавшего, а исполняли заказ приехавшие из Одессы лица кавказской национальности.

В то же время, уже покойный мужчина, находясь ещё в сознании, успел сообщить и зафиксировать на видео, что били его совершенно другие люди — двое коллег Витя и Андрюха, которые занимаются обменом валют на Центральном рынке в Измаиле.

Видео подвергает сомнению официальную версию происшествия и полиция не собирается приобщать его к делу, поскольку, мол, погибший, получив удары по голове, мог просто ошибиться. Правоохранители говорят, что изложенную на видео погибшего версию отработали, но она якобы не подтвердилась. В итоге лица, на которых указал погибший, по делу никак не проходят и подозреваемыми не являются.

Однако, как считает издание, даже получив сильный удар по голове, мужчина вряд ли мог спутать незнакомых людей с теми, кого он знает, на записи он не выглядит в бреду, а говорит и отвечает на вопросы довольно осознанно, хоть и с трудом, и повторяет сказанное несколько раз.

Ранее правоохранители сообщали, что пострадавший сам открыл двери своей квартиры злоумышленникам, так как, по большой вероятности, лично знал одного из нападавших. В то же время, известно, что погибшего не раз грабили, и открывать дверь незнакомым ему лицам кавказской национальности он бы точно не стал.

Отмечается, что очередное нападение на него вызвало острую социальную реакцию.

Как сообщала Одесса News, 21 ноября правоохранители в Одессе предотвратили заказное убийство предпринимателя. Киллер, посредник и другие причастные задержаны.

Фото и видео: Бессарабия INFORM

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