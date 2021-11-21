В Одессе предотвратили убийство бизнесмена, который был «заказан» за 100 тысяч гривен

Правоохранители в Одессе предотвратили заказное убийство предпринимателя. Киллер, посредник и другие причастные задержаны.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался убрать конкурент. Чтобы реализовать преступное намерение, он обратился к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. А тот, воспользовавшись своими связями на свободе, подобрал киллера и посредника, который должен был организовать преступление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализовать свои намерения злоумышленникам, ранее судимым за тяжкие преступления, помешали работники Управления миграционной полиции Одесской области. Правоохранители установили, где, когда и как злоумышленники планировали убийство бизнесмена, и предупредили его. Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где тот работал, его задержали.

К участию в спецоперации были привлечены бойцы батальона полиции особого назначения.

Задержаны также и другие лица, причастные к правонарушению. В их домах, автомобилях, в тюремной камере провели обыски: изъяты мобильные телефоны, флэш-накопители, черновые записи и другие доказательства причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, граната и наркотики.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершённое по заказу по предварительному сговору. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Им грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Злоумышленников также привлекают к ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и хранение наркотических средств.



Как сообщала Одесса News, одесская полиция предотвратила расправу над неугодным депутатом из Херсонской области, избиение которого «заказал» председатель одной из ОТГ Херсонской области за семь тысяч долларов США.

Фото и видео: Нацполиция

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat