Никто в Одесской области херсонского депутата не избивал — всё придумала полиция

Сообщение об избиении в пригороде Одессы депутата одной из объединённых территориальных громад Херсонской области оказалось инсценировкой правоохранителей.
О якобы произошедшем с херсонским депутатом сообщала и Одесса News.
Однако, как оказалось на самом деле, Главное управление Нацполиции в Одесской области специально придумало версию об избиении. Зачем?
По замыслу одесской полиции, такая «утка» была подкинута прессе ради предотвращения настоящего преступления — заказного причинения тяжких телесных повреждений этому депутату.
Полиции стало известно, что председатель одной из ОТГ Херсонской области за семь тысяч долларов США нанял исполнителей, чтобы те искалечили депутата, с которым он долгое время имел неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка правонарушитель передал 1500 долларов и 10 000 гривен.
Реализацию преступления предотвратили сотрудники управления СБУ и Следственного управления ГУНП в Одесской области, которые 5 ноября на окраине Одессы инсценировали нападение на автомобиль народного избранника и якобы нанесение ему с женой телесных повреждений.
Убедившись в выполнении заказа, злоумышленник передал «исполнителям» ещё 5000 долларов и тогда был задержан.
Следователи объявили мужчине подозрение и до избрания меры пресечения задержали его. За совершённое подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Одесса News писала о том, что покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира могло быть инсценировкой.
Видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области
Фото: Нацполиция, Одесса News
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