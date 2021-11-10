Никто в Одесской области херсонского депутата не избивал — всё придумала полиция

Сообщение об избиении в пригороде Одессы депутата одной из объединённых территориальных громад Херсонской области оказалось инсценировкой правоохранителей.

О якобы произошедшем с херсонским депутатом сообщала и Одесса News.

Однако, как оказалось на самом деле, Главное управление Нацполиции в Одесской области специально придумало версию об избиении. Зачем?

По замыслу одесской полиции, такая «утка» была подкинута прессе ради предотвращения настоящего преступления — заказного причинения тяжких телесных повреждений этому депутату.

Полиции стало известно, что председатель одной из ОТГ Херсонской области за семь тысяч долларов США нанял исполнителей, чтобы те искалечили депутата, с которым он долгое время имел неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка правонарушитель передал 1500 долларов и 10 000 гривен.

Реализацию преступления предотвратили сотрудники управления СБУ и Следственного управления ГУНП в Одесской области, которые 5 ноября на окраине Одессы инсценировали нападение на автомобиль народного избранника и якобы нанесение ему с женой телесных повреждений.



Убедившись в выполнении заказа, злоумышленник передал «исполнителям» ещё 5000 долларов и тогда был задержан.

Следователи объявили мужчине подозрение и до избрания меры пресечения задержали его. За совершённое подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Одесса News писала о том, что покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира могло быть инсценировкой.

Видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Фото: Нацполиция, Одесса News

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