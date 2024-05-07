Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу в одесской многоэтажке

Вечером накануне Пасхи о стрельбе в подъезде многоэтажки в Пересыпском районе Одессы сообщили в полицию жители дома, услышавшие крики и выстрел.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские установили — 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоэтажки, в которой проживает, безосновательно устроил конфликт с 55-летним курьером по доставке еды, когда тот шёл к выходу по лестнице от клиентов.

«В ходе словесной перепалки злоумышленник произвёл в сторону незнакомца выстрел из пистолета, но, к счастью, попал в стену. До приезда полиции правонарушителя держала на месте происшествия охрана дома. Полицейские изъяли у мужчины два пистолета неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

По информации полиции, проверка на состояние опьянения показала, что норма алкоголя в его организме превышена более чем в 10 раз. Также при осмотре места происшествия следователи изъяли гильзу и фрагмент металлической пули в стене, которые вместе с пистолетами направили на экспертизу.

Фигурант задержан. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве, «грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». За это преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Одесса News информировала о перестрелке в Киевском районе города Одессы в июне 2023 года, в результате которой погибла женщина, а в карете скорой помощи скончался раненый 30-летний водитель автомобиля BMW.

Фото иллюстративное

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