Хороший куш мог бы взять одесский полицейский, если бы не СБУ

50 тысяч гривен за «крышевание» сделок с подакцизными товарами планировал получить заместитель руководителя сектора превенции одного из районных отделений полиции Одесской области.
Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, правоохранители задержали «на горячем» сразу после получения неправомерной выгоды полицейского-взяточника.
Установлено, что полицейский требовал от гражданина, который осуществляет незаконную транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества, регулярную плату за непривлечение того к административной ответственности.
Размер взятки устанавливался из расчёта 2 000 гривен за 1 тонну спиртосодержащей жидкости.
Во время получения очередной взятки полицейского задержали.
Отмечается, что в настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании меры пресечения взяточнику.
Как сообщала Одесса News. в ноябре 2020 года при получении 1 000 долларов США взятки задержаны начальник и госисполнитель одного из отделов Государственной исполнительной службы в Одессе.
Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры