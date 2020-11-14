Хороший куш мог бы взять одесский полицейский, если бы не СБУ

50 тысяч гривен за «крышевание» сделок с подакцизными товарами планировал получить заместитель руководителя сектора превенции одного из районных отделений полиции Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, правоохранители задержали «на горячем» сразу после получения неправомерной выгоды полицейского-взяточника.



Установлено, что полицейский требовал от гражданина, который осуществляет незаконную транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества, регулярную плату за непривлечение того к административной ответственности.

Размер взятки устанавливался из расчёта 2 000 гривен за 1 тонну спиртосодержащей жидкости.

Во время получения очередной взятки полицейского задержали.

Отмечается, что в настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании меры пресечения взяточнику.

Как сообщала Одесса News. в ноябре 2020 года при получении 1 000 долларов США взятки задержаны начальник и госисполнитель одного из отделов Государственной исполнительной службы в Одессе.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры