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Хороший куш мог бы взять одесский полицейский, если бы не СБУ

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50 тысяч гривен за «крышевание» сделок с подакцизными товарами планировал получить заместитель руководителя сектора превенции одного из районных отделений полиции Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, правоохранители задержали «на горячем» сразу после получения неправомерной выгоды полицейского-взяточника.

Установлено, что полицейский требовал от гражданина, который осуществляет незаконную транспортировку и хранение спиртосодержащего вещества, регулярную плату за непривлечение того к административной ответственности.

Размер взятки устанавливался из расчёта 2 000 гривен за 1 тонну спиртосодержащей жидкости.

Во время получения очередной взятки полицейского задержали.

Отмечается, что в настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании меры пресечения взяточнику.

Как сообщала Одесса News. в ноябре 2020 года при получении 1 000 долларов США взятки задержаны начальник и госисполнитель одного из отделов Государственной исполнительной службы в Одессе.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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