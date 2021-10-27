Инспектор Одесской таможни предстанет перед судом за коррупционные действия

Злоупотребление на таможне и служебный подлог — таковы мотивы обвинения, выдвинутые прокуратурой главному госинспектору одного из постов Одесской таможни.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни отправлен в суд.

Установлено, что во время таможенного оформления груза товаров из Китая на 11 млн грн сотрудница таможни искусственно занизила его стоимость, указав другую номенклатуру товаров.

Отмечается, что в конце января этого года чиновница таможни, исполнявшая на то время обязанности заведующего сектором таможенного оформления, с целью предоставления директору предприятия возможности ввезти на таможенную территорию Украины товары с сокрытием от таможенного контроля, без уплаты всех необходимых таможенных платежей, внесла заведомо недостоверные сведения к акту о проведении осмотра товаров, транспортных средств, ручной клади и багажа.

Так, вместо мобильных телефонов и аудиосистем к автомобилям чиновница отметила в таможенной документации, что в контейнере якобы находились ткань, одежда и обувь.

Такие действия обвиняемой могли привести к противоправному введению товаров в свободное обращение на территории Украины и недопоступлению в бюджет Украины обязательных таможенных платежей в размере почти 1,8 млн. гривен.

Следует отметить, что предприятие – владелец товара — оштрафовано на 2,6 млн гривен за нарушение таможенных правил, а на изъятый ​​товар наложен арест и конфискован в доход государства.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Киевской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной организации, обвиняемого в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств при ремонте школьного стадиона.

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