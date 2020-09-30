В Одессе на взятке в $5000 поймали очередного чиновника

29 сентября правоохранительными органами Одессы разоблачён «на горячем», сразу после получения 5 тыс долл США взятки, главный государственный инспектор одного из отделов Управления по вопросам труда ГУ Гоструда в Одесской области.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Установлено, что служащий требовал от представителя предприятия неправомерные средства за непроведение инспекционной проверки по соблюдению законодательства о труде на автогазозаправочной станции.

Отмечается, что после проведения неотложных следственных действий будут решены вопросы относительно объявления чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одесской области полиция разоблачила в получении неправомерной выгоды чиновницу областного управления Гоструда, требовавшую $2500 за разрешение открыть автозаправку.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры