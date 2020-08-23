$2 500 — столько требовала одесская чиновница за разрешение открыть автозаправку

В Одесской области полиция разоблачила в получении неправомерной выгоды чиновницу областного управления Гоструда.

По сообщению Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Одесской области, правонарушительница требовала 2 500 долларов США за разрешительные документы на размещение автозаправочной станции сжиженного газа.

«21 августа оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями Приморского отдела полиции области, под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №3 задержали начальницу одного из отделов Главного управления Гоструда в Одесской области сразу после получения части неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновница наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей региона за регистрацию и выдачу разрешительных документов по размещению объектов повышенной опасности, а именно автозаправочных станций сжиженного газа.

Фигурантка была задержана полицейскими после получения 5 тысяч гривен в качестве первой части оговорённой с предпринимателем взятки.

Решается вопрос о задержании взяточницы и сообщении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года правоохранители разоблачили главного государственного инспектора управления по труду Главного управления Гоструда в Одесской области во время получения взятки в размере 1 000 долларов США за обещание не проводить у предпринимателя инспекционную проверку по соблюдению законодательства о труде. В мае областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении этого коррупционера.

Фото: Нацполиция