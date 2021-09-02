В Одесской области арестовали пограничника-взяточника

Искоренение коррупции и разоблачение оборотней в погонах в пограничном ведомстве продолжается. На днях в Одесской области был разоблачён один из военнослужащих Госпогранслужбы, который пытался за деньги наладить сделку по перемещению контрабандных товаров через границу.

Как сообщается в пограничном ведомстве, совместная межведомственная группа в составе офицеров-пограничников, СБУ, следователей ГБР, прокуратуры задержали военнослужащего ГПСУ в ходе реализации материалов уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

Отмечается, что инспектора пограничной службы отдела «Степановка», что в Раздельнянском районе Одесской области, правоохранители поймали во время получения им от гражданского лица второй части неправомерной выгоды в размере 900 долларов США. За эти средства пограничник должен был помочь в незаконном перемещении товаров народного потребления через государственную границу в Украину на приднестровском направлении.

Военнослужащего задержали. Готовится сообщение о подозрении взяточнику и избрании ему меры пресечения.

В июне Одесса News cообщала о двух полицейских, занимавшихся в Одессе сутенёрством.

Фото: Госпогранслужба

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