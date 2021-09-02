Одесские талантливые студенты в ожидании прибавки к стипендиям

С 1 января 2022 года академические и именные стипендии соискателей высшего, профессионального предвысшего образования вырастут.

Как сообщает Министерство образования и науки, соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров.

«В последний раз увеличение размеров академических стипендий имело место в 2017 году. Я благодарю коллег за поддержку инициативы МОН и понимание того, насколько важно поддерживать талантливую украинскую молодёжь. Академические стипендии соискателей высшего и профессионального предвысшего образования возрастут более чем в 1,5 раза, профессионального (профессионально-технического) образования — более чем в 2,5 раза. Это важный шаг навстречу студентам, который должен ещё больше мотивировать их учиться и достигать научно-образовательных вершин. Кроме того, размеры стипендий Президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка и Международного литературного конкурса учащейся и студенческой молодёжи имени Тараса Шевченко также будут увеличены», — отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Размер минимальной ординарной (обычной) академической стипендии для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования увеличивается с 490 до 1250 гривен в месяц. Для студентов учреждений профессионального предвысшего образования обычная стипендия увеличивается с 980 до 1510 гривен в месяц; повышенная стипендия вырастет с 1250 до 1930 гривен в месяц. Для студентов высших учебных заведений обычная стипендия увеличивается с 1300 до 2000 гривен в месяц, повышенная — с 1660 до 2550 гривен в месяц.

Отмечается, что размер академической стипендии Президента Украины для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования увеличивается с 1420 до 2750 гривен в месяц, для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — с 2130 до 3320 гривен в месяц, для студентов высших учебных заведений — с 2720 до 4400 гривен в месяц.

Размер именных и академических стипендий, учреждённых Кабинетом Министров Украины, вырастет для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования с 1180 до 2500 гривен в месяц, для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — с 1900 до 3020 гривен, для студентов высших учебных заведений — с 2480 до 4000 гривен.

Размер стипендии Президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка и Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко для студентов учреждений профессионального предвысшего образования увеличивается с 1770 до 2870 гривен в месяц, для студентов высших учебных заведений — с 2600 до 3800 гривен в месяц.

Одесса News информировала об одесских спортсменах, получавших в 2020 году стипендию Президента Украины.

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