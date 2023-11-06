Залужный пишет диссертацию в Одесской юракадемии

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный пишет диссертацию в области права в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Данные об этом опубликованы на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Тема диссертации главнокомандующего засекречена. На сайте указано, что она составляет государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Уточняется, что тема и аннотация научной работы засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4, утверждёнными соответствующими приказами Службы безопасности Украины.

Научные публикации соискателя по теме диссертации, перечисленные в карточке Залужного на сайте Нацагентства, касаются преимущественно дисциплины в армии и дисциплинарной ответственности военнослужащих.

Ключевые слова будущей диссертации главкома ВСУ указываются такие: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, дисциплинарный устав ВСУ.

Данные о дате, времени и месте защиты Залужного на сайте отсутствует, при этом на странице его диссертации указан статус «защита планируется». В случае успешной защиты Залужный станет доктором философии.

Сообщается, что одним из официальных оппонентов главкома во время защиты будет Юрий Назар, директор института по подготовке специалистов для подразделений Нацполиции Львовского национального университета внутренних дел.

Для справки. Президентом Одесской юридической академии является экс-нардеп, экс-глава Центризбиркома Украины Сергей Кивалов.

Одесса News информировала, что 1 ноября Валерий Залужный опубликовал на американском сайте The Economist девятистраничное эссе, посвящённое ситуации, которая сегодня сложилась на фронте в Украине. Эссе Главкома вызвало критику в Офисе Президента Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy