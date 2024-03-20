ГУР атаковало аэродром стратегической авиации РФ в Энгельсе

В ночь на 20 марта дроны украинского производства атаковали российский город Энгельс в Саратовской области, где размещён аэродром стратегической авиации страны-агрессора РФ.

Об этом сообщили «Радіо Свобода» источники в ГУР Минобороны Украины, отмечается в Facebook проекта «Схемы».

В украинской военной разведке рассказали, что благодаря работе ГУР «цели поражены». При этом не разглашается, какие именно.

О ночной атаке дронов написал в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин. Он утверждал, что над Энгельсом были ликвидированы БпЛА.

«Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», – подчеркнул Бусаргин.

О якобы уничтожении четырёх украинских БпЛА ночью над Саратовской областью отчиталось в Telegram минобороны страны-оккупанта.

В Энгельсе расположен военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики российских оккупантов, в частности, самолёты, которые атакуют Украину.

Согласно спутниковым снимкам, 19 марта на территории аэродрома находились 11 самолётов, в том числе девять бомбардировщиков: шесть Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и три Ту-160, указали журналисты «Схем».

Одесса News информировала, что в последние время Украина усилила воздушные атаки на военные и стратегические объекты на территории России. Ответственность за часть инцидентов неофициально взяли на себя СБУ и военная разведка Украины. Среди главных целей ударов дронами-камикадзе – истощение российских систем ПВО и уничтожение авиации, а также нанесение ущерба военно-производственным мощностям.

С начала года Украина также активизировала атаки на нефтегазовые объекты на территории России – НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы.

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