451-й день войны: Враг в Бахмуте не может взять качеством, поэтому берёт количеством

Начались 451-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Противник и далее сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 20 мая, за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на этих участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

«Враг не может побеждать качеством, поэтому берёт количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжёлой артиллерии и количестве снарядов», — сообщает на своём Telegram-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери. В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района «Самолёт».

Анна Маляр считает, что в пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удаётся вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки неприятеля на этом направлении.

«Оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают; наступательный враждебный потенциал снижают; время для других запланированных действий выигрывают», — пишет военная чиновница.

По её мнению, «горячее сейчас на трёх направлениях — Авдеевском, Марьинском, Бахмутском. Авдеевское и Марьинское – когда вы читаете военные сводки, то там ещё можете встретить обобщающее название «Таврическое направление». Это зона ответственности генерала Тарнавского. Там сейчас продолжаются жёсткие бои. Враг имеет целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку. На Авдеевском направлении противник сосредоточил главные усилия и пробует захватить город. Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку».

Анна Маляр информирует, что в Марьинке враг продвинулся в город, шли бои фактически в центре, но «наши силы обороны очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге».

«Враг несёт значительные потери на этих направлениях – как в живой силе, так и в технике, но не останавливается», — резюмирует замминистра обороны.

Как сообщала Одесса News, Украина начала применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала ей Британия.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM, Госпогранслужба

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