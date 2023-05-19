Министр обороны Британии заявил, что Украина уже применяет ракеты Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 18 мая на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом рассказал, что Украина начала применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала ей Британия.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на канал Sky News.

«По поводу Storm Shadow. Вс’, что я могу сказать, – это то, что, насколько я понимаю, они были использованы с тех пор, как мы объявили об их отправке в Украину, но я не собираюсь вдаваться в дальнейшие подробности», – сказал он, отвечая на вопрос журналистки канала.

Системы вооружения, которые были предоставлены Украине западными союзниками, были «мощными» и «имели значение», — подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, Уоллес объявил о передаче Украине ракет Storm Shadow 11 мая. Эта авиационная крылатая ракета имеет дальность более 250 км (155 миль). О количестве переданных ракет не сообщалось, но Уоллес сказал, что ракеты «позволят Украине оттеснить российские силы, базирующиеся на суверенной территории Украины».

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что его страна предоставит Украине ракеты, «дальность которых позволяет сопротивляться». По данным СМИ, речь о ракетах Scalp – это аналог Storm Shadow, в зависимости от версии, они могут достигать цели на расстоянии 250, 500 и 700 км.

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