В канун Дня науки одесские чиновники поздравили учёных

В канун Дня науки, который в нашей стране отмечается в третью субботу мая, в Одесской областной государственной администрации состоялись праздничные торжества и церемония награждения одесских учёных.

Об этом в Facebook на своей страничке сообщает и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

«Поздравляя с профессиональным праздником представителей науки, выразил благодарность всем учёным Одесщины за их весомый вклад в развитие отечественной науки. Наука в условиях войны – это деятельность в режиме особой ответственности, настойчивости и единства. Особенно сегодня наука является одним из ценных наших достижений, а вы, учёные – элитой общества. Убеждён, что благодаря патриотизму и самоотверженности наших одесских учёных будет решено немало проблем, возникших в разных сферах в результате войны», — написал Волошенков.

За личные заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность, высокий профессионализм руководитель области вручил ряду учёных ценные подарки и благодарности Одесской ОГА.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Борис Волошенков вручил государственные награды участникам обеспечения бесперебойной работы и организации защиты акваторий морских портов и содействия реализации мероприятий «Зерновой инициативы».

Фото: Борис Волошенков/Facebook

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