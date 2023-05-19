Одесской прокуратурой прекращена деятельность очередного песчаного карьера

Прокурорами Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры пресечена незаконная деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей полезных ископаемых местного значения – песка из месторождения вблизи с. Кучурганы Раздельнянского района.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, четверо местных жителей без разрешительных документов с применением грузовой техники организовали незаконную добычу песка, который в дальнейшем «легально» реализовывали. Дельцы сбывали ископаемые через компании, занимающиеся продажей строительных материалов в Одессе и области.

Отмечается, что площадь карьера, где незаконно добывали песок, составляет 72 га.

«Во время очередной попытки реализовать незаконно добытые 400 тонн песка подельники задержаны «на горячем». Предварительный расчёт причинённого окружающей среде вреда составляет полмиллиона гривен», — говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по фактам незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в крупном размере и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путём.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, вследствие которой государству причинён ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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